Самый большой в мире? Энтузиасты создали 43-дюймовый ноутбук

Как можно догадаться, в качестве дисплея тут служит телевизор с диагональю 43 дюйма. Это Samsung M70B. В качестве основного «железа» выступает мини-ПК Intel NUC 11. Однако ютуберы сделали собственный корпус, чтобы устройство и правда было похоже на ноутбук. Они использовали промышленные шарниры, чтобы удерживать крышку с экраном.

Также для проекта использовали клавиатуру Redragon K605 весом примерно 2,5 кг и трекпад LTC высотой 12,5 см и шириной 16 см. Питают это всё два аккумулятора мощностью по 150 Вт-Ч.