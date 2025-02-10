Самое большое обновление — это новый чип. По слухам, iPad 11 перейдет с A14 Bionic (представленного в 2020 году) на A17 Pro (с 2023 года). Это сделает устройство примерно на 40% быстрее и удвоит объем памяти с 4 ГБ до 8 ГБ, улучшив ещё и многозадачность. Обновление также означает, что новые функции ИИ Apple, называемые Apple Intelligence, впервые появятся на бюджетном iPad. К ним относятся Genmoji, Image Playground, поддержка ChatGPT и обновленная Siri.

Среди других возможных обновлений — улучшенная беспроводная связь с Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Также есть предположение, что iPad может поддерживать Stage Manager, функцию многозадачности, ранее ограниченную моделями iPad Pro и iPad Air.

Многие надеются, что Apple увеличит базовый объем памяти с 64 до 128 ГБ, но пока никаких слухов, подтверждающих это, нет. Выход нового iPad ожидается весной этого года.