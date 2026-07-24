Самый дешевый MacBook Neo получит новую версию с более мощным процессором

По данным инсайдеров, в тестировании находится модель с процессором A19 Pro (используется в iPhone 17 Pro) и увеличенным объёмом оперативной памяти.

Текущая версия Neo имеет 8 ГБ памяти. По слухам, новая модель получит 12 ГБ, которые как раз требуются для ИИ-функций Apple Intelligence.

Остается вопрос цены. MacBook Neo стартовал с $599, но из-за подорожания памяти в июне цену подняли до $699. Увеличение памяти же может сделать ноутбук ещё дороже.