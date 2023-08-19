Самый маленький ноутбук: выпущен GPD Win Mini на процессоре AMD Ryzen 5

В основе компьютера, кроме Ryzen 5, в замости от комплектации могут быть установлены APU AMD семейства Phoenix и Ryzen 7 7840U. Гаджет получил ОЗУ типа LPDDR5-6400 объемом 16-32 ГБ, в связке с заявленными процессорами компания обещает высокую производительность.

Ноутбук имеет 7" LTPS-дисплей 1080p с частотой обновления 120 Гц, комплектные джойстики с эффектом Холла, съёмные рукоятки, порты USB 4, USB 3.2 Type-C и Oculink (SFF-8612), чтобы была возможность подключать внешние устройства, в том числе видеокарту GPD G1. Компьютер оснащён накопителем PCIe Gen 4 объёмом 512 ГБ – 2 ТБ и аккумулятором ёмкостью 44,24 Вт*ч.

Размер корпуса Win Mini — 168×109×26 мм, вес — всего 520 граммов. В зависимости от комплектации GPD Win Mini может стоить $699, 869 и $999, но только в рамках краудфандинга. Розничные цены отличаются: $820, $960 и $1150.