Самый мощный процессор Apple: представлен M1 Ultra

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Самый мощный процессор Apple: представлен M1 UltraДля компьютеров Mac
Apple официально представила чип M1 Ultra, который называет самым мощным вариантом для компьютеров Mac.
Процессор M1 Ultra выполнен по 5-нм техпроцессу. В него входит 114 млрд транзисторов. CPU включает в себя 20 ядер — 16 высокопроизводительных ядер и 4 энергоэффективных, а GPU здесь 64-ядерный. M1 Ultra поддерживает до 128 ГБ памяти с пропускной способностью до 800 ГБ/с. Отмечается, что M1 Ultra использует технологию Ultra Fusion для соединения двух чипов M1 Max.
M1 Ultra будет лежать в основе новейшего компьютера Apple — Mac Studio.
Напомним, Apple перешла на собственные чипы в 2020 году вместо процессоров Intel. В этих системах используются микропроцессорные ядра с архитектурой ARM.