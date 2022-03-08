Самый мощный процессор Apple: представлен M1 Ultra

Процессор M1 Ultra выполнен по 5-нм техпроцессу. В него входит 114 млрд транзисторов. CPU включает в себя 20 ядер — 16 высокопроизводительных ядер и 4 энергоэффективных, а GPU здесь 64-ядерный. M1 Ultra поддерживает до 128 ГБ памяти с пропускной способностью до 800 ГБ/с. Отмечается, что M1 Ultra использует технологию Ultra Fusion для соединения двух чипов M1 Max.