Самый тонкий продукт Apple: «внутренности» M4 iPad Pro показали на видео

Еще одной изюминкой является порт USB-C, который описывается как высокомодульный и легко снимается с помощью нескольких стандартных винтов. Phone Repair Guru хвалят его как «самую простую замену порта зарядки, которую мы видели за последнее время для продуктов Apple», отмечая значительное улучшение ремонтопригодности.

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