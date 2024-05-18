Самый тонкий продукт Apple: «внутренности» M4 iPad Pro показали на видео

Опубликовано 18 мая 2024, 20:17
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Самый тонкий продукт Apple: «внутренности» M4 iPad Pro показали на видеоЧто интересно, логотип - часть системы охлаждения
YouTube-канал Phone Repair Guru представил подробный разбор нового iPad Pro M4, предлагая взглянуть на внутренности самого тонкого продукта компании на сегодняшний день.
Фронтальная камера, как вам известно, была перенесена на «альбомную» ориентацию, что позволило ей впервые расположиться рядом с магнитным зарядным механизмом Apple Pencil.
Одним из примечательных открытий является добавление меди в логотип Apple на задней панели в сочетании с новыми графитовыми листами, которые, по утверждению Apple, улучшают тепловые характеристики.
Еще одной изюминкой является порт USB-C, который описывается как высокомодульный и легко снимается с помощью нескольких стандартных винтов. Phone Repair Guru хвалят его как «самую простую замену порта зарядки, которую мы видели за последнее время для продуктов Apple», отмечая значительное улучшение ремонтопригодности.
Для подробностей вы можете ознакомиться с оригинальным видео.