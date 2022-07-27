Семь лучших ноутбуков дешевле 80 тысяч рублей на середину 2022 года

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Семь лучших ноутбуков дешевле 80 тысяч рублей на середину 2022 годаМожете смело покупать любой из них
На YouTube-канале Device представили подборку самых качественных и мощных ноутбуков 2022 года. Среди них есть модели самых разных производителей: от Asus и Lenovo до Dell.
Ведущий YouTube-канала Device перечислил ТОП-7 ноутбуков стоимостью до 80 тысяч рублей, актуальных на середину 2022 года.
- Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL. Это неплохой рабочий инструмент, сочетающий мощную начинку и строгий дизайн. Оснащён ноутбук шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 5500 U с встроенной графикой Vega 7. Играть на нём можно, например, в The Witcher 3 на минимальных настройках в разрешении 720p: средняя частота кадров в этом случае будет равняться 40 к/с. При этом хорош лэптоп и в почти во всех рабочих задачах. Главным минусом устройства является не очень современная матрица с небольшим цветовым охватом, поэтому для работы с графикой он не подойдёт. Из других особенностей - наличие сканера отпечатка пальцев, многофункционального порта USB Type-C, быстрой зарядки, возможность апгрейда SSD и оперативной памяти.
- ASUS Vivobook Pro 14 OLED. У этого ноутбука, в отличие от предыдущего, дисплей - один из лучших за свою цену. Он имеет диагональ 14 дюймов, OLED-матрицу, разрешение 2880 x 1800, частоту обновления 90 Гц, пиковую яркость - 600 нит. В качестве процессора здесь стоит Ryzen 5 5600H с интегрированной графикой Vega 7. Объём ОЗУ составляет у Vivobook Pro 14 OLED 8 ГБ, SSD - 512 ГБ. Кроме того, оснащён девайс большим количеством самых разных разъёмов, включая USB 2.0, кардридер. Поддерживает ноутбук режим Power Delivery, технологию Harman Kardon, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. В целом это одно из лучших решений и для повседневных, и для профессиональных задач (работа с фото и видео).
- Lenovo IdeaPad 5 Pro. Эта модель может считаться конкурентом Vivobook Pro 14 OLED. Несмотря на то что матрица здесь IPS, всё равно ноутбук получился хороший. Разрешение экрана составляет у него 2240 x 1400, а вес - примерно такой же, как у конкурента, то есть 1,4 кг. Оснащён Lenovo процессором Ryzen 5 5600U с поддержкой встроенной графики Vega 7. Объём ОЗУ равняется у него 16 ГБ без возможности апгрейда, SSD - 512 ГБ. Среднее время работы ноутбука равняется 8 часов, а поставляется он с установленной операционной системой Windows 11.
- ASUS TUF Gaming F15. Это первый игровой ноутбук в этой подборке. Главной его особенностью считается дискретная видеокарта GTX 1650 4 ГБ. Кроме того, в целом этим лэптопом можно пользоваться и как «рабочей лошадкой», и как игровым компьютером. Стоит на нём процессор Intel Core i5-10300H. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, причём его можно увеличить в два раза. Что касается экрана, то матрица - вполне типичная для ноутбуков начального уровня, частота обновления дисплея составляет 60 Гц (есть также более дорогая версия со 144 Гц). Полного заряда ноутбука вам будет хватать для работы в течение 3-4 часов.
- Honor MagicBook 16. У этого ноутбука самая большая диагональ экрана из всех представленных устройств: она равняется 16 дюймам. Разрешение дисплея при этом составляет Full HD, а матрица - IPS, цветовой охват sRGB - 100 процентов. Вообще это неплохой выбор для тех, кто собирается много заниматься обработкой фотографий. Процессор установлен здесь Ryzen 5 5600H с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Оснащён лэптоп также сканером отпечатка пальцев, модулем NFC, подсветкой клавиатуры белого цвета. Проработать может устройство в течение 8 часов, а при помощи быстрой зарядки оно заряжается на 85 процентов за 60 минут.
- Acer Swift X. Ещё один компактный ноутбук с диагональю экрана в 14 дюймов. Работает он на базе процессора AMD Ryzen 5 5500U вместе с дискретной видеокартой GTX 1650. Толщина устройства при этом составляет всего 18 мм, а масса - 1,5 кг. Несмотря на то что Swift X не считается игровым лэптопом, на нём вполне можно поиграть даже в новые проекты вроде Elden Ring, причём перегреваться он не будет. Из минусов ноутбука - объём ОЗУ в 8 ГБ, причём увеличить это значение нельзя. Присутствуют здесь также сканер отпечатка пальцев, все необходимые порты. Время работы может равняться у Acer Swift X до 10 часов. В целом это лучшее универсальное решение, если ваш бюджет ограничен 80 тысячами рублей.
- DELL G15. Отличается этот ноутбук от большинства конкурентов наличием VA-матрицы. Охват sRGB составляет 45 процентов, но частота обновления - 120 Гц. Для графики эта модель точно не подойдёт, зато любителей игр она порадует. Что касается процессора, то здесь стоит шестиядерный Intel Core i5-11400H, а видеокарта - дискретная, RTX 3050 Ti 4 ГБ. Объём ОЗУ можно также расширить до 32 ГБ. Автономность у G15 хуже, чем у обычных офисных моделей, но поддержка быстрой зарядки может решить данную проблему. В целом для игр это однозначно один из лучших вариантов, говорит эксперт.