Семь лучших ноутбуков дешевле 80 тысяч рублей на середину 2022 года

Можете смело покупать любой из них

На YouTube-канале Device представили подборку самых качественных и мощных ноутбуков 2022 года. Среди них есть модели самых разных производителей: от Asus и Lenovo до Dell.