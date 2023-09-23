Семь самых популярных ноутбуков в России, и за что их покупают

Семь самых популярных ноутбуков в России, и за что их покупаютПо мнению эксперта
За последние полтора года российский рынок ноутбуков претерпел значительные изменения, причем у ряда популярных брендов наблюдается снижение доли рынка. По данным аналитиков GS Group, во втором квартале 2023 года наибольшей популярностью в России пользовались ноутбуки китайских и тайваньских компаний, пишет Российская Газета. Ниже собрали краткую информация о наиболее популярных ноутбуках и марках в России.
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Huawei - MateBook D15 (BoD-WDH9) и MateBook D16 (RLEF-X): ноутбуки Huawei MateBook D, известные своим качеством и доступными ценами, любят за стабильную работу, металлические корпуса, сканеры отпечатков пальцев и быструю зарядку, отмечает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Модель MateBook D16 оснащена более мощным игровым процессором, что позволяет использовать ее для решения различных задач.
Asus - M1603Q и M1702Q: ноутбуки Asus серии Vivobook известны своей доступностью и отличным аппаратным обеспечением. Они оснащены яркими дисплеями, мощными процессорами и возможностью легкой модернизации, что делает их универсальным выбором для пользователей.
Apple - MacBook Air A2337 и MacBook Air A2681: несмотря на более высокую цену, ноутбуки MacBook Air с процессорами M1 и M2 популярны благодаря бесшумной работе, скорости и впечатляющему времени автономной работы. Их предпочитают те, кто ищет качественные и эффективные ноутбуки.
Thunderobot - 911 X WILD HUNTER G3 XD и 911 PLUS G3 PRO: Ноутбуки 911 X и 911 PLUS от Thunderobot завоевали популярность в премиум-сегменте. Они отличаются высоким качеством компонентов и хорошей ремонтопригодностью, что делает их конкурентоспособными по сравнению с известными брендами игровых ноутбуков.
Строго говоря, в условиях российского рынка гораздо больший потенциал могли бы продемонстрировать более доступные и находящиеся в ценовой категории "от 70 до 100 тысяч рублей" ноутбуки Machenike. Но из-за низкой маржинальности их не поставляют в сетевую розницу, а покупатели в маркетплейсах до сих пор не в курсе, что Machenike = Haier, и поэтому проявляют к новому бренду умеренный интерес.
Honor - MagicBook 14 NMH-WDQ9HN: Honor MagicBook 14 представляет собой компактный, но мощный ноутбук. Он оснащен шестиядерным процессором Ryzen 5 5500U, что делает его подходящим для различных работ.
MSI - MS-14J1: MSI Modern 14 выделяется 10-ядерным процессором Intel Core i5 12-го поколения, обеспечивающим высокую производительность. Его предпочитают за скорость работы и большое количество разъемов USB-A.
Lenovo - V15 G3 ABA и LENOVO V15 G2 ITL: бюджетные ноутбуки Lenovo V15 G2 ITL и V15 G3 ABA отличаются базовой производительностью и более старым дизайном. Это надежные варианты, которые часто выбирают за их долговечность и доступную цену.