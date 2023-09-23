Семь самых популярных ноутбуков в России, и за что их покупают

Строго говоря, в условиях российского рынка гораздо больший потенциал могли бы продемонстрировать более доступные и находящиеся в ценовой категории "от 70 до 100 тысяч рублей" ноутбуки Machenike. Но из-за низкой маржинальности их не поставляют в сетевую розницу, а покупатели в маркетплейсах до сих пор не в курсе, что Machenike = Haier, и поэтому проявляют к новому бренду умеренный интерес.