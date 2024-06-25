Щадящий для глаз дисплей: планшет Huawei MatePad 11,5”S привезли в Россию

Планшет оснащен дисплеем нового поколения PaperMatte с соотношением сторон 3:2 и частотой обновления до 144 Гц. 11,5-дюймовый HD-дисплей FullView имеет соотношение экрана к корпусу 87 % и разрешение 2800x1840. Экран PaperMatte уменьшает блики и излучает мягкий свет, что делает его комфортным для чтения. Технология нанотравления имитирует ощущения от письма на настоящей бумаге, что усиливается M-Pencil, который имитирует сопротивление бумаги.

MatePad 11.5 "S доступен в трех цветах - сиреневом, космическом сером и мерцающем серебристом - весит всего 510 г и имеет толщину 6,2 мм.

Предварительные заказы доступны в двух конфигурациях: 8 ГБ / 256 ГБ за 35 999 руб. и 8 ГБ / 256 ГБ + клавиатура Huawei на магнитах за 44 999 руб.