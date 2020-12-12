Шестилетний планшет Samsung неожиданно получил обновление системы

Как сообщает GalaxyClub, планшет уже получил два основных апдейта. Также на устройство приходит ещё одно системное обоснование. Это касается только Wi-Fi-версии Tab S 8.4. По поводу других моделей информации нет. Отмечается, что никто не ждал никаких обновлений для планшета, поэтому происходящее удивляет.

В настоящее время последняя модель в линейке Samsung Galaxy Tab S — это Galaxy Tab S7. Планшет оснащён 11-дюймовым дисплеем. Есть также вариант Tab S7 Plus с 12,4-дюймовым экраном. Оба планшета поддерживают частоту обновления экрана 120 Гц.