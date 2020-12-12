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Шестилетний планшет Samsung неожиданно получил обновление системы
Речь о Galaxy Tab S
В 2014 году вышел планшет Samsung Galaxy Tab S. На днях устройство получило обновление системы, что большая редкость для старых девайсов.
Как сообщает GalaxyClub, планшет уже получил два основных апдейта. Также на устройство приходит ещё одно системное обоснование. Это касается только Wi-Fi-версии Tab S 8.4. По поводу других моделей информации нет. Отмечается, что никто не ждал никаких обновлений для планшета, поэтому происходящее удивляет.
В настоящее время последняя модель в линейке Samsung Galaxy Tab S — это Galaxy Tab S7. Планшет оснащён 11-дюймовым дисплеем. Есть также вариант Tab S7 Plus с 12,4-дюймовым экраном. Оба планшета поддерживают частоту обновления экрана 120 Гц.