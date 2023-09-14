Шведские IT-школы вернулись к книгам с планшетов

Шведские IT-школы вернулись к книгам с планшетовДеньги на это жалеть не будут
Швеция возвращается к традиционным методам обучения на фоне растущей обеспокоенности по поводу снижения уровня базовых навыков учащихся. Эта страна, известная своими высокоцифровыми подходами к образованию, меняет свою прежнюю позицию, считая цифровые устройства необязательными в дошкольных учреждениях и отменяя цифровое обучение для детей младше шести лет.
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Критики утверждают, что цифровые устройства могут скорее мешать, чем способствовать обучению, и призывают вернуться к печатным учебникам и обучению под руководством учителя. Для решения проблемы снижения показателей чтения среди учащихся четвертых классов Швеция инвестирует 685 млн крон в закупку книг для школ в 2023 г. и еще по 500 млн крон ежегодно в 2024 и 2025 гг.
Эксперты отмечают, что, хотя технологии являются частью сложного ландшафта образования, нет однозначных доказательств их влияния, что подчеркивает необходимость сбалансированного подхода.