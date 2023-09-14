Шведские IT-школы вернулись к книгам с планшетов

Критики утверждают, что цифровые устройства могут скорее мешать, чем способствовать обучению, и призывают вернуться к печатным учебникам и обучению под руководством учителя. Для решения проблемы снижения показателей чтения среди учащихся четвертых классов Швеция инвестирует 685 млн крон в закупку книг для школ в 2023 г. и еще по 500 млн крон ежегодно в 2024 и 2025 гг.

Эксперты отмечают, что, хотя технологии являются частью сложного ландшафта образования, нет однозначных доказательств их влияния, что подчеркивает необходимость сбалансированного подхода.