Скидка 47% и быстрая доставка: в России распродают ноутбук RedmiBook Pro 15

Ноутбук работает на процессоре AMD Ryzen 5 6600H, оснащён 15,6-дюймовым IPS-экраном разрешением 3200 x 2000 пикселей и частотой обновления 90 Гц. У устройства есть 16 ГБ двухканальной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 72 Вт•ч.

Отметим, что, как обычно, все скидки проверены только на момент публикации заметки.