Скидка 47% и быстрая доставка: в России распродают ноутбук RedmiBook Pro 15

14:16, 24 марта 2023
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Скидка 47% и быстрая доставка: в России распродают ноутбук RedmiBook Pro 15На AliExpress Россия
AliExpress Россия распродаёт ноутбук RedmiBook Pro 15. Его можно купить за 58-59 тысяч рублей, в то время как на Яндекс.Маркете устройство предлагают более чем за 100 тысяч рублей.
Фото: Xiaomi
Если сравнивать со стандартной ценой — около 113 тысяч рублей — то скидка получается примерно 47%. Это модель 2022 года. Магазин обещает доставить ноутбук со склада в Москве за 3-7 дней.
Ноутбук работает на процессоре AMD Ryzen 5 6600H, оснащён 15,6-дюймовым IPS-экраном разрешением 3200 x 2000 пикселей и частотой обновления 90 Гц. У устройства есть 16 ГБ двухканальной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 72 Вт•ч.
Отметим, что, как обычно, все скидки проверены только на момент публикации заметки.