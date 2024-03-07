Складной ноутбук Apple MacBook замаячил на горизонте, утверждает аналитик

Заявление Куо, опубликованное на сайте X (бывший Twitter), уточняет предыдущие слухи. В 2022 году аналитики Росс Янг и Марк Гурман намекнули на интерес Apple к складным устройствам, причем Гурман упомянул 20-дюймовый дисплей.

Эта новость появилась на фоне сообщений о том, что Apple изучает возможность создания складных iPhone с 2018 года. Однако, согласно недавнему отчету, прототипы не прошли тесты на качество, что делает их будущее неопределенным.

Такое смещение фокуса позволяет предположить, что Apple может отдать предпочтение большему складному экрану для задач повышения производительности, а не складным телефонам. Хотя дата запуска в 2027 году кажется отдаленной, она подчеркивает, что Apple продолжает исследовать складную технологию, потенциально прокладывая путь к новой категории устройств Mac.