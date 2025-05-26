Складной ноутбук Huawei получил собственный 5-нм процессор компании Kirin X90

Компания несколько лет самостоятельно разрабатывала чипы и операционную систему. Результатом стала HarmonyOS — собственная платформа Huawei, которая теперь работает на ноутбуках и других устройствах. Kirin X90 — это значительный шаг вперёд по сравнению с предыдущими 7-нм чипами.

Экран ноутбука поддерживает HDR и широкий цветовой охват P3. MateBook Fold — одна из первых моделей с HarmonyOS для ПК.