Складной ноутбук Huawei получил собственный 5-нм процессор компании Kirin X90

Опубликовано 26 мая 2025, 15:221 мин.
Складной ноутбук Huawei получил собственный 5-нм процессор компании Kirin X90MateBook Fold
Huawei показала недавно MateBook Fold — складной ноутбук с большим 18-дюймовым экраном и разрешением 3.3K. Так, стало известно его главное новшество — мощный 5-нм процессор Kirin X90, созданный специально для больших экранов и новых устройств Huawei.
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Компания несколько лет самостоятельно разрабатывала чипы и операционную систему. Результатом стала HarmonyOS — собственная платформа Huawei, которая теперь работает на ноутбуках и других устройствах. Kirin X90 — это значительный шаг вперёд по сравнению с предыдущими 7-нм чипами.
Экран ноутбука поддерживает HDR и широкий цветовой охват P3. MateBook Fold — одна из первых моделей с HarmonyOS для ПК.