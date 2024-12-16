Складному iPad с 18,8-дюймовым экраном предрекли выход в 2028 году

Прототипы складного iPad уже находятся в разработке, по словам Марка Гурмана из Bloomberg. iPad будет работать под управлением той же iPadOS, но также может содержать элементы macOS, что позволит запускать приложения для этой ОС.

Слухи о складном iPad ходят уже несколько лет. Грядущая модель может стать ответом Apple на растущий интерес к таким устройствам. Гурман также подтвердил, что Apple работает над складным iPhone, но его появление ожидается не раньше 2026 года. Кроме того, Apple планирует выпустить OLED MacBook Pro в 2026 году, а затем OLED MacBook Air в 2027 году.