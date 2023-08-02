Ноутбуки и планшеты
15:29, 02 августа 2023
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Скоро пригодится: как правильно выбрать ноутбук для школьника

Или студента

«Российская газета» со ссылкой на экспертов раскрыла основные факторы, которые необходимо учитывать при покупке ноутбука для школы, колледжа, вуза.

Эксперты поделились ценными соображениями о том, на что следует обратить внимание при покупке ноутбука для образовательных целей. Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, рекомендуют ноутбуки с 15,6-дюймовым экраном и разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) в качестве оптимального варианта. Меньшие дисплеи, например 13,3 и 14 дюймов, считаются подходящими для путешествий, но могут показаться «тесными» при регулярном использовании. С другой стороны, большие экраны, например 16 и 17,3 дюйма, как правило, более громоздкие, тяжелые и дорогие.

Важной характеристикой, на которую следует обратить особое внимание, является IPS-дисплей. Ноутбуки с экранами TN, которые обычно встречаются в ценовом диапазоне до 60 000 рублей, могут быть некомфортны для глаз из-за инверсии цветов и потемнения под определенным углом.

Аналогично и с оперативной памятью (ОЗУ) — 8 ГБ достаточно, 16 ГБ — отлично и с запасом. Менее 4 или 6 ГБ в современных Windows — постоянные притормаживания и зависания.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Что касается процессоров, то для образовательных целей подходят ноутбуки с процессорами AMD Ryzen 3 4000-й серии и выше или Intel Core i3, i5 (10-го, 11-го, 12-го или 13-го поколения).

Для большинства студентов выделенная видеокарта не нужна, если только они не работают со специализированным профессиональным ПО. Интегрированной графики обычно достаточно для редактирования текстов и интернет-серфинга.

Что касается памяти, то Харитонов советует выбирать SSD емкостью 256 или 512 ГБ. Жесткие диски из-за их низкой производительности в Windows 10 и 11 не рекомендуются.

Хотя рынок ноутбуков развивается медленнее, чем рынок смартфонов, покупка подержанного ноутбука может оказаться не самой лучшей идеей. Цены на подержанные ноутбуки часто завышены, а новые бюджетные ноутбуки с новейшими процессорами могут превосходить старые игровые ноутбуки. Кроме того, подержанные ноутбуки могут иметь скрытые дефекты.

Среди новых брендов внимания достойны ноутбуки Tecno — они, в среднем, на 7-10 тысяч рублей доступнее аналогичных ноутбуков более именитых брендов без каких-либо проблем с качеством.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru
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