Скоро пригодится: как правильно выбрать ноутбук для школьника

Что касается процессоров, то для образовательных целей подходят ноутбуки с процессорами AMD Ryzen 3 4000-й серии и выше или Intel Core i3, i5 (10-го, 11-го, 12-го или 13-го поколения).

Для большинства студентов выделенная видеокарта не нужна, если только они не работают со специализированным профессиональным ПО. Интегрированной графики обычно достаточно для редактирования текстов и интернет-серфинга.

Что касается памяти, то Харитонов советует выбирать SSD емкостью 256 или 512 ГБ. Жесткие диски из-за их низкой производительности в Windows 10 и 11 не рекомендуются.

Хотя рынок ноутбуков развивается медленнее, чем рынок смартфонов, покупка подержанного ноутбука может оказаться не самой лучшей идеей. Цены на подержанные ноутбуки часто завышены, а новые бюджетные ноутбуки с новейшими процессорами могут превосходить старые игровые ноутбуки. Кроме того, подержанные ноутбуки могут иметь скрытые дефекты.