Скоро пригодится: как правильно выбрать ноутбук для школьника

Скоро пригодится: как правильно выбрать ноутбук для школьникаИли студента
«Российская газета» со ссылкой на экспертов раскрыла основные факторы, которые необходимо учитывать при покупке ноутбука для школы, колледжа, вуза.
Эксперты поделились ценными соображениями о том, на что следует обратить внимание при покупке ноутбука для образовательных целей. Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, рекомендуют ноутбуки с 15,6-дюймовым экраном и разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) в качестве оптимального варианта. Меньшие дисплеи, например 13,3 и 14 дюймов, считаются подходящими для путешествий, но могут показаться «тесными» при регулярном использовании. С другой стороны, большие экраны, например 16 и 17,3 дюйма, как правило, более громоздкие, тяжелые и дорогие.
Важной характеристикой, на которую следует обратить особое внимание, является IPS-дисплей. Ноутбуки с экранами TN, которые обычно встречаются в ценовом диапазоне до 60 000 рублей, могут быть некомфортны для глаз из-за инверсии цветов и потемнения под определенным углом.
Аналогично и с оперативной памятью (ОЗУ) — 8 ГБ достаточно, 16 ГБ — отлично и с запасом. Менее 4 или 6 ГБ в современных Windows — постоянные притормаживания и зависания.
Что касается процессоров, то для образовательных целей подходят ноутбуки с процессорами AMD Ryzen 3 4000-й серии и выше или Intel Core i3, i5 (10-го, 11-го, 12-го или 13-го поколения).
Для большинства студентов выделенная видеокарта не нужна, если только они не работают со специализированным профессиональным ПО. Интегрированной графики обычно достаточно для редактирования текстов и интернет-серфинга.
Что касается памяти, то Харитонов советует выбирать SSD емкостью 256 или 512 ГБ. Жесткие диски из-за их низкой производительности в Windows 10 и 11 не рекомендуются.
Хотя рынок ноутбуков развивается медленнее, чем рынок смартфонов, покупка подержанного ноутбука может оказаться не самой лучшей идеей. Цены на подержанные ноутбуки часто завышены, а новые бюджетные ноутбуки с новейшими процессорами могут превосходить старые игровые ноутбуки. Кроме того, подержанные ноутбуки могут иметь скрытые дефекты.
Среди новых брендов внимания достойны ноутбуки Tecno — они, в среднем, на 7-10 тысяч рублей доступнее аналогичных ноутбуков более именитых брендов без каких-либо проблем с качеством.