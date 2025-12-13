Скоро выйдет доступный планшет Huawei MatePad 11.5 S 2026 с эффектом «бумаги»

Хоть 11 декабря Huawei и провела в Дубае презентацию складного смартфона Mate X7, а также новой версии планшета MatePad 11.5 S 2026, устройства в руки людей пока не попали. Зато появились слухи о его скором выходе на домашнем рынке.

Инсайдер UncleKanshan сообщил, что релиз в Китае возможен уже на следующей неделе, однако подчеркнул, что это всего лишь слух, который может не подтвердиться.

Что касается серии Nova 15, она упоминается в новостях уже давно. Ранее ходили разговоры, что запуск могут перенести из-за доработок в устройствах. Однако теперь есть информация, что выход может состояться раньше — возможно, уже в конце декабря.

Ждём официального подтверждения.