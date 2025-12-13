Опубликовано 13 декабря 2025, 15:451 мин.
Скоро выйдет доступный планшет Huawei MatePad 11.5 S 2026 с эффектом «бумаги»В Китае, пока
Huawei выпустит планшет MatePad 11.5 S 2026 на китайском рынке, пишут СМИ. По данным утечки, его могут представить уже на следующей неделе вместе со смартфонами серии Nova 15.
© Huawei
Хоть 11 декабря Huawei и провела в Дубае презентацию складного смартфона Mate X7, а также новой версии планшета MatePad 11.5 S 2026, устройства в руки людей пока не попали. Зато появились слухи о его скором выходе на домашнем рынке.
Инсайдер UncleKanshan сообщил, что релиз в Китае возможен уже на следующей неделе, однако подчеркнул, что это всего лишь слух, который может не подтвердиться.
Что касается серии Nova 15, она упоминается в новостях уже давно. Ранее ходили разговоры, что запуск могут перенести из-за доработок в устройствах. Однако теперь есть информация, что выход может состояться раньше — возможно, уже в конце декабря.
Ждём официального подтверждения.