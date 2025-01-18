Скорость до 6100 МБ/с, 4 ТБ и 140 Вт: анонс док-станции Sonnet на Thunderbolt 5

Echo 13 идеально подходит для пользователей компьютеров Mac с поддержкой Thunderbolt 5, таких как M4 Pro Mac mini или MacBook Pro, но он также полностью совместим со старыми компьютерами Mac, использующими Thunderbolt 3 или 4, отмечает 9to5Mac. Он поддерживает до двух дисплеев 8K или трех 4K, в зависимости от системы.

Помимо Thunderbolt 5, док-станция оснащена четырьмя портами USB 3.2 Type-A, устройством чтения карт памяти SD и разъемом для гарнитуры. Два порта Thunderbolt обеспечивают питание для зарядки устройств.

Echo 13 будет доступен в ограниченном количестве уже в этом месяце по цене от $ 399,99, широкие поставки начнутся к середине марта 2025 года.