Скорость до 6100 МБ/с, 4 ТБ и 140 Вт: анонс док-станции Sonnet на Thunderbolt 5

Опубликовано 18 января 2025, 22:401 мин.
Скорость до 6100 МБ/с, 4 ТБ и 140 Вт: анонс док-станции Sonnet на Thunderbolt 5Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock
Sonnet представила новую док-станцию Echo 13 Thunderbolt 5 SSD Dock. Она обеспечивает скорость передачи данных до 6 100 МБ/с при использовании SSD Kingston NVMe емкостью 1, 2 и 4 ТБ. Она оснащена четырьмя портами Thunderbolt 5, портом Ethernet 2,5 Гбит/с и мощностью до 140 Вт для зарядки таких ноутбуков, как MacBook Pro.
© Sonnet
Echo 13 идеально подходит для пользователей компьютеров Mac с поддержкой Thunderbolt 5, таких как M4 Pro Mac mini или MacBook Pro, но он также полностью совместим со старыми компьютерами Mac, использующими Thunderbolt 3 или 4, отмечает 9to5Mac. Он поддерживает до двух дисплеев 8K или трех 4K, в зависимости от системы.
Помимо Thunderbolt 5, док-станция оснащена четырьмя портами USB 3.2 Type-A, устройством чтения карт памяти SD и разъемом для гарнитуры. Два порта Thunderbolt обеспечивают питание для зарядки устройств.
Echo 13 будет доступен в ограниченном количестве уже в этом месяце по цене от $ 399,99, широкие поставки начнутся к середине марта 2025 года.