Сообщается, что новинка получит поддержку беспроводной зарядки. Чтобы реализовать эту технологию, Apple сменит материал для задней панели планшета — это будет стекло вместо алюминия.

По информации журналистов, компания тестирует для iPad Pro магнитную систему зарядки, как MagSafe в iPhone 12. В планшете может появиться даже обратная беспроводная зарядка. То есть iPad Pro сможет сам заряжать устройства.

Стоит отметить, что новая модель планшета выйдет лишь в следующем году. По информации Bloomberg, в 2021 году компания выпустит обновлённый iPad mini.