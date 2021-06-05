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Сегодня в 12:25
Следующий iPad Pro получит беспроводную зарядкуВыйдет только в 2022 году
Издание Bloomberg сообщило, что Apple уже работает над новой версией планшета iPad Pro, несмотря на то, что самая последняя модель вышла совсем недавно.
Сообщается, что новинка получит поддержку беспроводной зарядки. Чтобы реализовать эту технологию, Apple сменит материал для задней панели планшета — это будет стекло вместо алюминия.
По информации журналистов, компания тестирует для iPad Pro магнитную систему зарядки, как MagSafe в iPhone 12. В планшете может появиться даже обратная беспроводная зарядка. То есть iPad Pro сможет сам заряжать устройства.
Стоит отметить, что новая модель планшета выйдет лишь в следующем году. По информации Bloomberg, в 2021 году компания выпустит обновлённый iPad mini.