Опубликовано 07 февраля 2026, 18:27
1 мин.

СМИ: Apple выпустит бюджетный MacBook дешевле некоторых iPhone

СМИ ждут, что Apple представит новый доступный MacBook в этом году. Согласно последним слухам, компания может пойти на «некоторые компромиссы», чтобы сохранить цену.
СМИ: Apple выпустит бюджетный MacBook дешевле некоторых iPhone

© Apple

По данным источников, устройство может оснащаться всего 8 ГБ оперативной памяти. Это связывают с текущим дефицитом памяти на мировом рынке.

Ноутбук, вероятно, получит процессор A18 Pro (такой же, как в iPhone 16 Pro) и экран размером 12,9 дюйма. Apple может предложить яркие цвета корпуса (жёлтый, розовый и т. д.).

Ожидаемая цена составит от 699 до 799 долларов, что сделает его самым доступным MacBook на рынке (сейчас MacBook Air стартует с 899 долларов).

В качестве других особенностей новинки называют:

  • Наличие только стандартных портов USB без поддержки Thunderbolt.

  • Корпус, похожий на MacBook Air, но «попроще».

  • Без подсветки клавиатуры.

Официальный анонс может состояться в ближайшие месяцы.

Источник:wccftech
Автор:Максим Многословный
