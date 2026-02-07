СМИ: Apple выпустит бюджетный MacBook дешевле некоторых iPhone

По данным источников, устройство может оснащаться всего 8 ГБ оперативной памяти. Это связывают с текущим дефицитом памяти на мировом рынке.

Ноутбук, вероятно, получит процессор A18 Pro (такой же, как в iPhone 16 Pro) и экран размером 12,9 дюйма. Apple может предложить яркие цвета корпуса (жёлтый, розовый и т. д.).

Ожидаемая цена составит от 699 до 799 долларов, что сделает его самым доступным MacBook на рынке (сейчас MacBook Air стартует с 899 долларов).

В качестве других особенностей новинки называют:

Наличие только стандартных портов USB без поддержки Thunderbolt.

Корпус , похожий на MacBook Air, но «попроще».

Без подсветки клавиатуры.

Официальный анонс может состояться в ближайшие месяцы.