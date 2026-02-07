СМИ: Apple выпустит бюджетный MacBook дешевле некоторых iPhone

Опубликовано 07 февраля 2026, 18:271 мин.
СМИ: Apple выпустит бюджетный MacBook дешевле некоторых iPhone8 ГБ памяти
СМИ ждут, что Apple представит новый доступный MacBook в этом году. Согласно последним слухам, компания может пойти на «некоторые компромиссы», чтобы сохранить цену.
По данным источников, устройство может оснащаться всего 8 ГБ оперативной памяти. Это связывают с текущим дефицитом памяти на мировом рынке.
Ноутбук, вероятно, получит процессор A18 Pro (такой же, как в iPhone 16 Pro) и экран размером 12,9 дюйма. Apple может предложить яркие цвета корпуса (жёлтый, розовый и т. д.).
Ожидаемая цена составит от 699 до 799 долларов, что сделает его самым доступным MacBook на рынке (сейчас MacBook Air стартует с 899 долларов).
В качестве других особенностей новинки называют:
Наличие только стандартных портов USB без поддержки Thunderbolt.
Корпус, похожий на MacBook Air, но «попроще».
Без подсветки клавиатуры.
Официальный анонс может состояться в ближайшие месяцы.