СМИ: будущие MacBook получат экран с защитой от посторонних взглядов

Опубликовано 17 февраля 2026, 17:041 мин.
СМИ: будущие MacBook получат экран с защитой от посторонних взглядовКак будет работать
Apple, если верить инсайдеру, может добавить в будущие модели MacBook встроенную защиту экрана от посторонних глаз. По данным Ice Universe, компания изучает технологию Privacy Display за авторством Samsung.
© Apple
Речь идёт о специальном дисплее, который самостоятельно ограничивает угол доступного обзора: информацию на экране сможет чётко видеть только человек, сидящий прямо перед ним. Для тех, кто находится сбоку, изображение станет затемнённым или размытым. Предполагается, что её можно будет включать и выключать по желанию.
По данным аналитиков, технология может появиться в ноутбуках не раньше 2029 года. А пока Samsung планирует внедрить подобную функцию в смартфоны серии Galaxy S26, рекламная кампания уже началась.
Apple пока официально ничего не подтверждала. И вряд ли будет в ближайшее время.