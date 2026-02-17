СМИ: будущие MacBook получат экран с защитой от посторонних взглядов

Речь идёт о специальном дисплее, который самостоятельно ограничивает угол доступного обзора: информацию на экране сможет чётко видеть только человек, сидящий прямо перед ним. Для тех, кто находится сбоку, изображение станет затемнённым или размытым. Предполагается, что её можно будет включать и выключать по желанию.

По данным аналитиков, технология может появиться в ноутбуках не раньше 2029 года. А пока Samsung планирует внедрить подобную функцию в смартфоны серии Galaxy S26, рекламная кампания уже началась.

Apple пока официально ничего не подтверждала. И вряд ли будет в ближайшее время.