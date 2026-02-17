Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 17 февраля 2026, 17:04
1 мин.

СМИ: будущие MacBook получат экран с защитой от посторонних взглядов

Как будет работать
Apple, если верить инсайдеру, может добавить в будущие модели MacBook встроенную защиту экрана от посторонних глаз. По данным Ice Universe, компания изучает технологию Privacy Display за авторством Samsung.
© Apple

Речь идёт о специальном дисплее, который самостоятельно ограничивает угол доступного обзора: информацию на экране сможет чётко видеть только человек, сидящий прямо перед ним. Для тех, кто находится сбоку, изображение станет затемнённым или размытым. Предполагается, что её можно будет включать и выключать по желанию.

По данным аналитиков, технология может появиться в ноутбуках не раньше 2029 года. А пока Samsung планирует внедрить подобную функцию в смартфоны серии Galaxy S26, рекламная кампания уже началась.

Apple пока официально ничего не подтверждала. И вряд ли будет в ближайшее время.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#MacBook
,
#приватность
,
#Apple