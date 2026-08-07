Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 07 августа 2026, 17:36
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СМИ: Dell выпустит премиальный ноутбук Googlebook под брендом XPS

На базе новой Google-платформы
Dell, похоже, готовит свой первый ноутбук на новой платформе Google. Судя по утечкам, компания может использовать для него хорошо известное название XPS.
СМИ: Dell выпустит премиальный ноутбук Googlebook под брендом XPS

© Dell

Информация появилась благодаря результатам в Geekbench. В базе обнаружили устройство с названием Dell XPS 13 (DX13267). СМИ предполагают, что это именно Dell Googlebook.

По предварительным данным, новинка получит процессор Qualcomm Snapdragon X Elite и 16 или 32 ГБ оперативной памяти. Ожидается 13,4-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880 × 1800 и поддержкой сенсорного управления. Также упоминаются Wi-Fi 7, Bluetooth и два порта USB-C.

В тестах Geekbench устройство набрало около 2200 баллов в однопоточном режиме и более 9500 при использовании всех ядер процессора.

Если это Googlebook, то ноутбук работает на новой системе Google Aluminium OS на базе Android.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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