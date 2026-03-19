СМИ: Huawei продолжит выпускать компактные планшеты после успеха MatePad Mini

Что будет в новинке? Пока точных характеристик нет. Но текущая версия MatePad Mini весит всего 255 граммов, а толщина корпуса составляет 5,1 миллиметра. При этом у него 8,8-дюймовый экран с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Яркость достигает 1800 нит.

Huawei добавила специальные технологии для защиты глаз. Есть режим электронной книги, подавление мерцания и защита от бликов.

Несмотря на скромные размеры, внутрь поместили батарею на 6400 мАч. Есть и быстрая зарядка на 66 Вт.