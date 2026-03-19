СМИ: Huawei продолжит выпускать компактные планшеты после успеха MatePad Mini

Опубликовано 19 марта 2026, 20:311 мин.
СМИ: Huawei продолжит выпускать компактные планшеты после успеха MatePad MiniЖдём анонсов
Huawei решила продолжить выпуск небольших планшетов, пишут СМИ со ссылкой на инсайдеров. По их словам, после успеха модели MatePad Mini производитель работает над другим устройством с компактным экраном.
Что будет в новинке? Пока точных характеристик нет. Но текущая версия MatePad Mini весит всего 255 граммов, а толщина корпуса составляет 5,1 миллиметра. При этом у него 8,8-дюймовый экран с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Яркость достигает 1800 нит.
Huawei добавила специальные технологии для защиты глаз. Есть режим электронной книги, подавление мерцания и защита от бликов.
Несмотря на скромные размеры, внутрь поместили батарею на 6400 мАч. Есть и быстрая зарядка на 66 Вт.