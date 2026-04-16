СМИ: iPad Air получит OLED уже в следующем году

16 апреля 2026, 13:03
СМИ: iPad Air получит OLED уже в следующем годуЕсли верить инсайдам
По данным южнокорейского издания ET News, iPad Air наконец-то получит OLED-экран. Массовое производство таких дисплеев начнётся в конце 2026 года или в январе 2027-го, а сам планшет могут представить весной того же года.
Сейчас у iPad Air стоит LCD-экран с частотой обновления 60 герц. У топового iPad Pro OLED-экран появился ещё пару лет назад.
Но есть и нюанс. Скорее всего, в iPad Air поставят более дешёвый OLED-экран — так называемый «одинарный» (с одним органическим светоизлучающим слоем). Из-за этого частота обновления может остаться на уровне 60 герц.