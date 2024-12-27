СМИ назвали 5 причин, по которым iPad превосходят большинство Android-планшетов

СМИ назвали 5 причин, по которым iPad превосходят большинство Android-планшетовСогласны с ними?
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Премиальная сборка: все iPad, от моделей начального уровня до Pro, имеют гладкий алюминиевый корпус. Хотя некоторые дорогие планшеты на Android соответствуют этому, Apple гарантирует это во всей линейке.
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Постоянные обновления программного обеспечения: Apple регулярно выпускает обновления для своих планшетов iPad, продлевая срок их службы и добавляя новые функции. В отличие от планшетов на Android, частота обновлений зависит от бренда.
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Интеграция с экосистемой: планшеты iPad легко взаимодействуют с другими устройствами Apple, предлагая такие функции, как Handoff, AirDrop и Universal Control.
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Мощные процессоры: Apple оснащает iPad чипами серий A и M, которые по производительности сравнимы с флагманскими телефонами и даже некоторыми ноутбуками.
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Стоимость при перепродаже: iPad сохраняет свою стоимость лучше, чем большинство планшетов на Android.