Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 27 декабря 2024, 21:45
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СМИ назвали 5 причин, по которым iPad превосходят большинство Android-планшетов

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Планшеты iPad известны своим качеством и производительностью и зачастую превосходят многие планшеты на базе Android. Пять основных причин, по которым iPad имеет конкурентное преимущество, назвал редактор Gizmochina. «Вот они слева направо» ©.
СМИ назвали 5 причин, по которым iPad превосходят большинство Android-планшетов
© Ferra

  • Премиальная сборка: все iPad, от моделей начального уровня до Pro, имеют гладкий алюминиевый корпус. Хотя некоторые дорогие планшеты на Android соответствуют этому, Apple гарантирует это во всей линейке.

  • Постоянные обновления программного обеспечения: Apple регулярно выпускает обновления для своих планшетов iPad, продлевая срок их службы и добавляя новые функции. В отличие от планшетов на Android, частота обновлений зависит от бренда.

СМИ назвали 5 причин, по которым iPad превосходят большинство Android-планшетов
© Ferra

  • Интеграция с экосистемой: планшеты iPad легко взаимодействуют с другими устройствами Apple, предлагая такие функции, как Handoff, AirDrop и Universal Control.

  • Мощные процессоры: Apple оснащает iPad чипами серий A и M, которые по производительности сравнимы с флагманскими телефонами и даже некоторыми ноутбуками.

  • Стоимость при перепродаже: iPad сохраняет свою стоимость лучше, чем большинство планшетов на Android.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
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