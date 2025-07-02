Snapdragon 8 Elite, 2К, OLED: «заряженный» планшет Red Magic Astra выйдет в июле

Планшет оснащён 9-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 165 Гц, разрешением 2400×1504 и яркостью до 1600 нит. Устройство поддерживает защиту для глаз и почти не имеет рамок — экран занимает 90% передней панели.

Внутри — мощный процессор Snapdragon 8 Elite и дополнительный чип Red Core R3 Pro, который улучшает производительность и графику. Варианты памяти: до 24 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной. Планшет работает на Android 15 с фирменной оболочкой Redmagic OS.

Камеры: 13 МП сзади и 8 МП спереди. Батарея — 8200 мАч, есть быстрая зарядка 80 Вт (до 50% за 22 минуты). Также предусмотрена система активного охлаждения для долгих игровых сессий.

Планшет поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, мощные динамики и виброотклик. Старт продаж — 16 июля, ранний доступ с 15 июля. Цена — от $ 549 до $ 899 в зависимости от версии.