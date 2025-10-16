Snapdragon 8 Elite Gen 5 и экран 165 Гц: Honor показала MagicPad 3 Pro

Опубликовано 16 октября 2025, 14:401 мин.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 и экран 165 Гц: Honor показала MagicPad 3 ProПока без международного запуска
Honor представила планшет MagicPad 3 Pro — первый в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство оснащено 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3 200 × 2 136, частотой обновления 165 Гц и яркостью 1 100 нит, а также аккумулятором на 12 450 мА·ч. Всё это в тонком корпусе толщиной всего 5,79 мм.
© Honor
MagicPad 3 Pro поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ флеш-памяти. Планшет работает на Honor MagicOS 10. Устройство оснащено фронтальной камерой на 9 МП и основной на 13 МП. Для работы с планшетом можно использовать Honor Magic Pencil 3 и чехол с клавиатурой и тачпадом. Планшет поддерживает быструю зарядку через USB-C до 70 Вт.
В Китае модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит 3 799 юаней (≈$530), а версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти — 4 699 юаней (≈$660).
Honor пока не сообщала о международном запуске.