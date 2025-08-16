Snapdragon 8 Elite и 24 ГБ ОЗУ: игровой планшет Red Magic Astra вышел в Европе

Стоит он соответствующе

Red Magic начала глобальные продажи своего игрового планшета Red Magic Astra. Планшет оснащён 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400×1504, частотой обновления 165 Гц, яркостью до 1600 нит, ШИМ 5280 Гц и защитой зрения TÜV Rheinland. Внутри — мощный процессор Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ быстрой флеш-памяти UFS 4.1 Pro.