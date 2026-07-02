Snapdragon 8s Gen 3, 10 000 мА·ч: представлен планшет iQOO Pad 5c

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iQOO без шума представила в Китае планшет Pad 5c. В основе стоит процессор Snapdragon 8s Gen 3. Объём оперативной памяти от 8 до 12 ГБ LPDDR5X. Встроенной памяти от 128 ГБ до 256 ГБ.