Составлен топ-5 лучших ноутбуков 2021 года для работы

HP Spectre x360 14 назван первым. Он обладает удобной клавиатурой, экраном 13,5 дюймов, портами для micro-SD, 2x Thunderbolt 4 (USB-C, Power Delivery, DisplayPort), USB 3.1 Gen 1 для подключения устройств. Но у него высокая цена, а также улучшить можно только объём SSD.

Следующий - удобный Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6. Он похож во многом на предыдущий. Из дополнительного, чего нет у HP, - LTE-модем и 5G-модуль. А ещё здесь прочный алюминиевый корпус.

Третьим идёт ноутбук (а не комбинированная версия "ноут-планшет") Dell XPS 13 (9310). Здесь установлен процессор Intel Core i7-1165G7, корпус тоже из алюминия. Преобразовать модель можно только заменой SSD. Разъёмов - довольно мало: два Thunderbolt 4/USB 4 Type-C.