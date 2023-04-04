Сотрудников Google могут заставить использовать устройства Google

Сотрудников Google могут заставить использовать устройства GoogleБольше никаких MacBook
Финансовый директор Google сообщила в корпоративном электронном письме, что компания сокращает услуги для сотрудников. Так, работников лишат бесплатных занятий фитнесом и сократят частоту замены ноутбуков. Кроме того, сотрудники будут по умолчанию получать ноутбуки самой Google — Chromebook.
Фото: Google
До сих пор инженеры Google могли выбирать для работы Apple MacBook. Теперь же им будут раздавать только Chromebook, использующие операционную систему Chrome OS. «Это также обеспечивает лучшую возможность для всех наших управляемых устройств предотвратить внешнюю компрометацию», — говорится в одном документе компании.
Сообщается также, что сотрудникам потребуется одобрение директора «или выше», если им понадобится аксессуар, который стоит более 1000 долларов и не доступен внутри компании.