Сотрудников Google могут заставить использовать устройства Google

До сих пор инженеры Google могли выбирать для работы Apple MacBook. Теперь же им будут раздавать только Chromebook, использующие операционную систему Chrome OS. «Это также обеспечивает лучшую возможность для всех наших управляемых устройств предотвратить внешнюю компрометацию», — говорится в одном документе компании.

Сообщается также, что сотрудникам потребуется одобрение директора «или выше», если им понадобится аксессуар, который стоит более 1000 долларов и не доступен внутри компании.