Совсем не похож на обычные: Lenovo показала концептуальный ноутбук без экрана

Да, ноутбук, если его можно так назвать, не имеет встроенного дисплея. Вместо этого в верхней части корпуса расположен проектор, способный формировать изображение на отдельном экране. Ещё одной особенностью устройства является скрытая внутри корпуса выдвижная клавиатура. Её можно полностью убрать при просмотре видео или презентаций, сэкономив место на столе. Сама клавиатура имеет компактный дизайн — без блока цифровых кнопок с правой стороны.