Создан миниатюрный рабочий ноутбук с экраном в один дюйм

ThinkTiny нельзя назвать полноценным компьютером, например, у него не работает клавиатура. Однако на маленьком ноутбуке можно играть в простые игры, такие, как Змейка и Тетрис.

Чтобы собрать ThinkTiny, Клингер напечатал на 3D-принтере корпус. В него он встроил OLED-экран разрешением 128 x 64 пикселей, микроконтроллер ATtiny1614, аккумулятор на 300 мАч и другие компоненты. Некоторые составляющие Клингеру пришлось уменьшать самостоятельно.

Для желающих собрать ThinkTiny самостоятельно программист разместил на GitHub инструкцию по сборке ноутбука, код и файлы для 3D-печати.