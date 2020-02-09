Создан ноутбук с вращающимся экраном

Ноутбук PivoBook разработала компания Compal Electronics. Устройство оснащено 14-дюймовым OLED-экраном, который крепится в канавке. По ней скользит петля, соединяющая две половины корпуса. Экран можно установить в вертикальное положение, просто потянув за правый нижний угол.

Сообщается, что PivoBook пойдёт в серийное производство, правда, не под маркой Compal Electronics. В продажу он должен поступить в этом году на территории Азии и Северной Америки.

Технические характеристики ноутбука не оглашены. Известно только, что его вес равен 1,5 кг, кроме того, он оснащён увеличенным тачпадом.