Создатель Linux Линус Торвальдс отказался от Mac в пользу ноутбука на Intel

Недавно выяснилось, что именно он нашёл и откатил ошибочный патч в Linux 6.17, вызвавший проблемы с чёрным экраном. Проблема была связана с технологией Display Stream Compression (DSC), которая, как ни странно, помогает RX 580 работать с современными мониторами 5K.

Хотя RX 580 уже не тянет современные игры или ИИ-задачи, для сборки ядра Linux её хватает с головой, особенно в паре с мощным процессором AMD Threadripper.

Что касается ноутбука, Торвальдс больше не использует Apple M1 и ARM-чипы Ampere — он снова выбрал ноутбук на базе Intel с интегрированной графикой i915.