Создатель Linux Линус Торвальдс отказался от Mac в пользу ноутбука на Intel

Опубликовано 02 августа 2025, 19:101 мин.
Создатель Linux Линус Торвальдс отказался от Mac в пользу ноутбука на IntelДо сих пор использует видеокарту 2017 года
Линус Торвальдс, создатель Linux, в 2025 году всё ещё пользуется видеокартой AMD Radeon RX 580, выпущенной в 2017 году. Несмотря на возраст, карта отлично работает под Linux благодаря «стабильным и открытым драйверам», хвалится программист.
© Ferra.ru
Недавно выяснилось, что именно он нашёл и откатил ошибочный патч в Linux 6.17, вызвавший проблемы с чёрным экраном. Проблема была связана с технологией Display Stream Compression (DSC), которая, как ни странно, помогает RX 580 работать с современными мониторами 5K.
Хотя RX 580 уже не тянет современные игры или ИИ-задачи, для сборки ядра Linux её хватает с головой, особенно в паре с мощным процессором AMD Threadripper.
Что касается ноутбука, Торвальдс больше не использует Apple M1 и ARM-чипы Ampere — он снова выбрал ноутбук на базе Intel с интегрированной графикой i915.