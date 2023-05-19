Spacetop: ноутбук со 100-дюймовым дисплеем, для которого нужны специальные очки

Spacetop: ноутбук со 100-дюймовым дисплеем, для которого нужны специальные очкиСтоимостью $2 000
Spacetop, ноутбук, разработанный бывшими сотрудниками компании Magic Leap, собирается совершить революцию в том, как мы взаимодействуем с компьютерами. Это инновационное устройство стоимостью 2 000 долларов заменяет традиционный экран современными очками дополненной реальности, предоставляя пользователям виртуальный 100-дюймовый дисплей.
Стартап из Тель-Авива, создавший Spacetop, Sightful, запустил программу раннего доступа, выпустив пока что тысячу устройств, чтобы собрать отзывы пользователей перед более широким выпуском.
Spacetop работает на специализированной операционной системе и поддерживает популярные веб-приложения, такие как Zoom, Google Workspace и Figma. Хотя эта первоначальная версия не предназначена для продвинутых пользователей или геймеров, компания планирует в будущем разработать и другие версии для удовлетворения их потребностей.
Компания Sightful привлекла 61 млн долларов венчурного финансирования и заключила партнерство с Wistron, крупным производителем ноутбуков, а необходимые AR-очки поставляет компания Nreal.
При необходимости Spacetop может подключаться к традиционному монитору, а дополнительные функции ожидаются через обновления программного обеспечения. Начало поставок запланировано на июль.