Spacetop: ноутбук со 100-дюймовым дисплеем, для которого нужны специальные очки

Стартап из Тель-Авива, создавший Spacetop, Sightful, запустил программу раннего доступа, выпустив пока что тысячу устройств, чтобы собрать отзывы пользователей перед более широким выпуском.

Spacetop работает на специализированной операционной системе и поддерживает популярные веб-приложения, такие как Zoom, Google Workspace и Figma. Хотя эта первоначальная версия не предназначена для продвинутых пользователей или геймеров, компания планирует в будущем разработать и другие версии для удовлетворения их потребностей.

Компания Sightful привлекла 61 млн долларов венчурного финансирования и заключила партнерство с Wistron, крупным производителем ноутбуков, а необходимые AR-очки поставляет компания Nreal.

При необходимости Spacetop может подключаться к традиционному монитору, а дополнительные функции ожидаются через обновления программного обеспечения. Начало поставок запланировано на июль.