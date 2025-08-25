Ноутбуки и планшеты
Специализирующаяся на бронированных смартфонах Ulefone выпустит новые планшеты

Tab A9 Pro и Tab A9 Pro Kids
Ulefone выпустит два новых планшета — Tab A9 Pro и Tab A9 Pro Kids. Продажи начнутся 15 сентября. Производителя вы можете знать по его бронированным смартфонам.
Ulefone Tab A9 Pro оснащён процессором Helio G91, работает на Android 15 и имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой до 2 ТБ с помощью microSD. Планшет получил 8,68-дюймовый экран с разрешением 1340×800 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 400 нит.

На планшете установлены три камеры: фронтальная 8 МП, основная 12 МП и широкоугольная 13 МП с углом обзора 136,5°. Устройство питается от батареи на 5040 мАч с поддержкой зарядки до 18 Вт через USB-C. Планшет поддерживает LTE, имеет стереодинамики и разъём для наушников 3,5 мм. Толщина корпуса 7,9 мм, вес — 326,5 г. Планшет будет доступен в белом и синем цветах по цене $99,99 (€85).

Версия Tab A9 Pro Kids создана для детей. Она включает защитный яркий чехол, стилус с двумя наконечниками и режим для детей (подробности которого пока неизвестны). Вес планшета с чехлом — 516 г, без чехла — 326,2 г. Цветовые варианты — розовый и синий, цена — $109,99 (€95).

