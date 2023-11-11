Сравнение MacBook Pro на M3 и M1, или почему вы можете не обновляться

В соревновании CPU и GPU семейство M3 превосходит своих предшественников, демонстрируя эффективность ядер на 30% выше, чем M2, и на 50% выше, чем M1. Скорость рендеринга также растет: M3 обеспечивает производительность в 1,8 раза выше, чем M2, и в 2,5 раза выше, чем M1.

Дисплей также получил обновление: экран моделей MacBook Pro M3 стал на 20% ярче. В моделях M3 Pro и Max поддержка внешних дисплеев стала еще шире: они оснащены портом HDMI 2.1, способным обеспечивать вывод изображения в формате 8K с частотой 60 Гц. Для тех, кого беспокоит цена, базовые конфигурации моделей M3 стоят дешевле аналогов M1, что делает их привлекательным вариантом для пользователей, желающих обновиться.

Хотя линейка MacBook Pro M3 свидетельствует о значительном скачке в развитии Apple, пользователи моделей на M1 или M2 могут обнаружить, что их нынешние устройства по-прежнему обладают достаточной мощностью. Поэтому дважды подумайте, прежде чем тратить лишние средства.