США запретили ввозить и продавать часть ноутбуков в Китае

Министерство торговли, отвечающее за контроль над экспортом, заявило, что будет продолжать «совершенствовать» эти ограничения. Этот непрерывный процесс направлен на «укрепление технологического превосходства Америки и устранение потенциальных уязвимостей», отмечают эксперты.

Этот шаг происходит на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем, когда со стороны Запада высказываются опасения, что китайские технологические достижения могут иметь военное применение. Ограничивая доступ к этим компонентам и технологиям, США надеются замедлить прогресс Китая.

Последствия этих ограничений еще предстоит увидеть. Китай вкладывает значительные средства в разработку отечественных микросхем, стремясь снизить зависимость от иностранных технологий.