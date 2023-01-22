Стало известно, когда в РФ привезут новые MacBook Pro

11:40, 22 января 2023
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Стало известно, когда в РФ привезут новые MacBook ProКонечно, неофициально
Участники рынка и аналитики сообщили, что новые MacBook могут появиться в продаже в России уже через месяц и даже раньше. Ноутбуки завезут с помощью параллельного импорта.
Фото: Apple
В Ozon поступление новых MacBook Pro ожидают к концу февраля. В re:Store сказали, что устройства будут доступны к продаже в течение трёх недель.
Один из источников сообщил, что в России новые ноутбуки будут стоить как минимум на 30% дороже, чем в других странах. Утверждается, что цены на новинки будут начинаться от 200 тысяч рублей.