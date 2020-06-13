Стало известно о планах Honor выпустить первый игровой ноутбук

Источники сообщают, что выпуск девайса для геймеров от Honor состоится до конца года. Характеристики ноутбука пока неизвестны, но можно ожидать, что он будет поставляться с хорошим GPU и привычной для игровых моделей RGB-подсветкой.

Также источники подтвердили, что Honor выпустит новый смартфон с большим экраном. Он, вероятнее всего, будет предназначен для просмотра контента.

Напомним, недавно суббренд Huawei представил смартфон Honor Play4 5G на флагманском процессоре Kirin 990.