Ноутбуки и планшеты
Сегодня 16:51
Стало известно о планах Honor выпустить первый игровой ноутбук
А ещё смартфон с большим экраном
Суббренд Huawei сейчас выпускает ноутбуки MagicBook, и они предназначены для обычных пользователей. Для современных игр эти устройства не очень подходят. И Honor, кажется, намерен заполнить пробелы в своей продуктовой линейке. Стало известно о планах бренда выпустить первый игровой ноутбук.
Источники сообщают, что выпуск девайса для геймеров от Honor состоится до конца года. Характеристики ноутбука пока неизвестны, но можно ожидать, что он будет поставляться с хорошим GPU и привычной для игровых моделей RGB-подсветкой.
Также источники подтвердили, что Honor выпустит новый смартфон с большим экраном. Он, вероятнее всего, будет предназначен для просмотра контента.
Напомним, недавно суббренд Huawei представил смартфон Honor Play4 5G на флагманском процессоре Kirin 990.