Стартовали предзаказы AR-ноутбука Spacetop G1, но нужен ли он миру сейчас

По сравнению с более громоздкими гарнитурами, такими как Apple Vision Pro, очки AR предлагают более незаметный и потенциально более удобный опыт. Они позволяют пользователям видеть реальный мир и при этом получать доступ к цифровой информации.

Бен Лавджой из 9to5Mac, считают, что именно AR-очки, а не полноценные гарнитуры, являются ключом к массовому внедрению подобных технологий.

Однако нынешняя итерация Spacetop G1, предзаказы на которую уже открыты, возможно, не является решением проблемы, по мнению экспертов. Хотя он представляет собой шаг на пути к «AR-интегрированным вычислениям», его зависимость от отдельного ноутбука может ограничить его «привлекательность».