Стартовали предзаказы AR-ноутбука Spacetop G1, но нужен ли он миру сейчас

Опубликовано 01 июня 2024, 05:15
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Стартовали предзаказы AR-ноутбука Spacetop G1, но нужен ли он миру сейчасПытаются ответить в 9to5Mac
Sightful Spacetop G1, AR-ноутбук, состоящий из очков и отдельного ноутбука, вызвал споры о будущем AR/VR-устройств. Некоторые, например Сет Вайнтрауб из 9to5Mac, считают, что это взгляд в будущее, где AR-интерфейсы будут доминировать, но другие остаются скептичны.
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По сравнению с более громоздкими гарнитурами, такими как Apple Vision Pro, очки AR предлагают более незаметный и потенциально более удобный опыт. Они позволяют пользователям видеть реальный мир и при этом получать доступ к цифровой информации.
Бен Лавджой из 9to5Mac, считают, что именно AR-очки, а не полноценные гарнитуры, являются ключом к массовому внедрению подобных технологий.
Однако нынешняя итерация Spacetop G1, предзаказы на которую уже открыты, возможно, не является решением проблемы, по мнению экспертов. Хотя он представляет собой шаг на пути к «AR-интегрированным вычислениям», его зависимость от отдельного ноутбука может ограничить его «привлекательность».