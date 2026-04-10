Старые «читалки» Kindle скоро отключат от магазина книг

Останется читать только то, что уже загружено. Если сбросить настройки или отвязать устройство от аккаунта — заново подключить его будет нельзя.

Под отключение попадают многие модели: оригинальный Kindle первого и второго поколения, Kindle Keyboard, Kindle Touch, первый Paperwhite и др.

В Amazon объяснили, что техника «сильно устарела», и предложили скидки на покупку новых моделей.

«Зачем делать продукт почти бесполезным, чтобы заставить людей покупать новый?» — задаются теперь вопросом владельцы устройств.