Стоит ли доплачивать за MacBook на M2 и M3 вместо M1

В целом MacBook Air подойдёт для непритязательных пользователей или для тех, кому важен размер и вес ноутбука. Однако парадокс в том, что во многих вариантах такая модель обойдётся вам столько же или даже дороже, чем MacBook Pro на M Pro или M Max. При этом версия Pro будет лучше во всём, а памяти в ней столько же, сколько в MacBook Air.

Если же говорить о соотношении цены и качества, то получается следующее. В минимальной конфигурации MacBook Air на М1 идеально подойдёт людям, которые хотят на нём много печатать или делать какую-то минимальную работу (лёгкая обработка фото, несложный монтаж даже в 4К). На нём вы также сможете открывать умеренное количество вкладок.

При наличии большего количества денег встаёт выбор между MacBook Air на M2 не в минимальной конфигурации либо с увеличенным количеством объединённой памяти или диском и MacBook Pro на М1 Pro и M2 Pro. Здесь стоит подумать, что для вас важнее: вес и размер (Air) или производительность и другие фишки (Pro). Для путешествий и ежедневных поездок идеально подойдёт версия MacBook Pro на 14 дюймов, для стационарной работы — на 16 дюймов.