Стоит ли покупать MacBook Air M3

В комплекте с MacBook Air M3 идёт блок питания на 35 Вт, кабель. Вообще, сейчас версия MacBook Air М3 и М2 на 13″ может считаться оптимальной. При этом сразу же отказывайтесь от версии с ОЗУ на 8 ГБ и берите с объёмом оперативной памяти на 16 ГБ.

Лучшей версией в целом может стать конфигурация MacBook Air на М3 с 16/512 ГБ. Автономность у новинки при этом осталась такой же, как у модели на М2: 15 часов сёрфинга и до 18 часов просмотра фильмов.