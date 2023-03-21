Стоит ли покупать «максимальный» ноутбук Xiaomi вместо Apple MacBook

Стоит ли покупать «максимальный» ноутбук Xiaomi вместо Apple MacBookИли всё же MacBook, как всегда, лучше?
Ведущий YouTube-канала Rozetked рассказал о достоинствах и недостатках Xiaomi Book Pro 16", сравнив его с MacBook на М1 и М2. Стоит ли китайский ноутбук покупки?
Фото: Rozetked
К сожалению, Xiaomi Book Pro 14 (с Ryzen 7, а также с Core i7 и RTX 2050) и 16 нельзя официально купить в России. Но вы можете их заказать, например, на AliExpress. В комплекте со всеми тремя моделями ноутбуков идёт зарядка в 100 Вт, переходник c Type-C на Type-A, кабель питания с Type-C.
Сделаны ноутбуки из алюминия. Качество сборки в целом отличное. Всё можно открывать одной рукой, причём экран не шатается вообще.
Самое интересное - это OLED-экраны на ноутбуках Xiaomi. Если говорить о модели Book Pro 16, то она оснащена дисплеем с разрешением в 4К. Соотношение сторон у него - 16:10, частота обновления - 60 Гц, плотность пикселей - 283 ppi, яркость - 600 нит, есть поддержка HDR. При этом ШИМ у него меньше, чем у 14-дюймовых моделей.
Клавиатура у 16-дюймовой версии очень приятная и удобная. Напоминает она клавиатуру MacBook.
Портов довольно много, и они быстрые. Тем не менее не хватает, например, HDMI, кардридера.
А вот что касается звука, то он плохой. Даже iPad 9 звучать будет лучше, чем Xiaomi Book Pro 16.
Объём аккумулятора составляет 56 Втч у моделей в 14 дюймов и 70 Втч в модели в 16 дюймов. За 35 минут каждый из ноутбуков можно зарядить на 50%.
Что касается процессоров, то они стоят на разных версиях ноутбуков Xiaomi - разные. С информацией о них вы можете ознакомиться ниже. Модель Book Pro 16 продаётся с процессорами Intel Core i5-1240P и i7-1260P.
Ниже представлены результаты тестирования всех ноутбуков Xiaomi в бенчмарках.
Для монтажа, работы в Photoshop отлично подойдут версии Xiaomi Book Pro 14 и 16 с Intel. Причём в большинстве задач Xiaomi будет даже быстрее, чем MacBook на M1 и M2. Также вы сможете на Book Pro 16 без проблем запустить практически любые игры: Dead Space - в 1080p со средними настройками графики (средний FPS - 40-50 к/с, просадки - до 30 к/с), Dying Light 2 - с самыми низкими настройками, DLSS и в Full HD (средний FPS - 45-60 к/с). Cyberpunk 2077 - с самым низким пресетом и с DLSS (50-70 к/с в среднем). И эти результаты - лучше, чем могли бы быть на MacBook с M1 и М2.
В плане монтажа показывает себя Book Pro 16 похуже, чем MacBook на M1 и M2, но всё равно хорошо.
Вывод
По мнению эксперта версию Xiaomi Book Pro 14 с AMD не стоит брать вообще, а вот версию с Book Pro 14 с Intel покупать имеет смысл тем, кто хочет приобрести компактный ноутбук с Windows. Модель Book Pro 16 стоит дороже и отличается большей диагональю, но с частотой обновления только 60 Гц (Book Pro 14 имеет 90 Гц). В целом все три модели - вполне рабочие. Подойдут они и для графики, и для игр, и просто для просмотра видеороликов.