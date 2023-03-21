Стоит ли покупать «максимальный» ноутбук Xiaomi вместо Apple MacBook

К сожалению, Xiaomi Book Pro 14 (с Ryzen 7, а также с Core i7 и RTX 2050) и 16 нельзя официально купить в России. Но вы можете их заказать, например, на AliExpress. В комплекте со всеми тремя моделями ноутбуков идёт зарядка в 100 Вт, переходник c Type-C на Type-A, кабель питания с Type-C.

Сделаны ноутбуки из алюминия. Качество сборки в целом отличное. Всё можно открывать одной рукой, причём экран не шатается вообще.

Самое интересное - это OLED-экраны на ноутбуках Xiaomi. Если говорить о модели Book Pro 16, то она оснащена дисплеем с разрешением в 4К. Соотношение сторон у него - 16:10, частота обновления - 60 Гц, плотность пикселей - 283 ppi, яркость - 600 нит, есть поддержка HDR. При этом ШИМ у него меньше, чем у 14-дюймовых моделей.

Клавиатура у 16-дюймовой версии очень приятная и удобная. Напоминает она клавиатуру MacBook.

Портов довольно много, и они быстрые. Тем не менее не хватает, например, HDMI, кардридера.

А вот что касается звука, то он плохой. Даже iPad 9 звучать будет лучше, чем Xiaomi Book Pro 16.

Объём аккумулятора составляет 56 Втч у моделей в 14 дюймов и 70 Втч в модели в 16 дюймов. За 35 минут каждый из ноутбуков можно зарядить на 50%.

Что касается процессоров, то они стоят на разных версиях ноутбуков Xiaomi - разные. С информацией о них вы можете ознакомиться ниже. Модель Book Pro 16 продаётся с процессорами Intel Core i5-1240P и i7-1260P.