Стоит ли покупать новый бюджетный планшет Xiaomi Redmi Pad

Ведущий YouTube-канала Sean Blog рассказал, на что способен в работе планшет Xiaomi Redmi Pad. Конкретно он приобрёл модель с объёмом памяти 4/128 ГБ, и это средняя конфигурация. Существуют ещё варианты с 6/128 ГБ и 3/64 ГБ.

Первый недостаток, который выделил эксперт, - это реагирование планшета на двойной тап (двойное касание). Вообще в этом случае экран всегда должен загораться, но у Redmi Pad этого иногда почему-то не происходит. Помогает только зажатие кнопки включения/выключения.

Также в комплекте с планшетом вы точно не получите наушников и чехла. Тем не менее все наушники (и проводные, и беспроводные, и дорогие, и не очень) работали с этим планшетом без проблем.

Xiaomi Redmi Pad может легко работать с любым Bluetooth-устройством. Более того, наушники подключались, даже когда находились на расстоянии 8 м, через две стены.

При этом планшет не оснащён FM-модулем, то есть радио без подключения к Интернету вы послушать при желании не сможете. Скорее всего, это из-за того, что у планшета нет разъёма для наушников.

В планшет встроены четыре динамики. Звук вместе с нем распределяется очень достойно. То есть вы будете ощущать эффект стерео, к тому же звук очень громкий и очень чистый.

Пользоваться Redmi Pad достаточно удобно. Кроме того, он довольно лёгкий.

В AnTuTu процессор набирает почти 260 тысяч баллов. И это очень хороший результат. Частота обновления экрана здесь - 90 Гц. В целом этот процессор может вытянуть и довольно требовательные игры, хоть вам и придётся немного понизить графику для этого. Троттлинга и перегрева у планшета при нагрузке не было. Работает планшет хорошо, не тормозит и не глючит. Также он может без проблем одновременно воспроизводить два приложения (если сделать разделение экрана и запустить их одновременно).