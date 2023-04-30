Стоит ли покупать новый бюджетный планшет Xiaomi Redmi Pad

Стоит ли покупать новый бюджетный планшет Xiaomi Redmi PadВот какие у него плюсы и минусы
Задумываетесь о покупке недорогого планшета? У Xiaomi есть подходящая модель. Но стоит ли её брать?
Ведущий YouTube-канала Sean Blog рассказал, на что способен в работе планшет Xiaomi Redmi Pad. Конкретно он приобрёл модель с объёмом памяти 4/128 ГБ, и это средняя конфигурация. Существуют ещё варианты с 6/128 ГБ и 3/64 ГБ.
Первый недостаток, который выделил эксперт, - это реагирование планшета на двойной тап (двойное касание). Вообще в этом случае экран всегда должен загораться, но у Redmi Pad этого иногда почему-то не происходит. Помогает только зажатие кнопки включения/выключения.
Также в комплекте с планшетом вы точно не получите наушников и чехла. Тем не менее все наушники (и проводные, и беспроводные, и дорогие, и не очень) работали с этим планшетом без проблем.
Xiaomi Redmi Pad может легко работать с любым Bluetooth-устройством. Более того, наушники подключались, даже когда находились на расстоянии 8 м, через две стены.
При этом планшет не оснащён FM-модулем, то есть радио без подключения к Интернету вы послушать при желании не сможете. Скорее всего, это из-за того, что у планшета нет разъёма для наушников.
В планшет встроены четыре динамики. Звук вместе с нем распределяется очень достойно. То есть вы будете ощущать эффект стерео, к тому же звук очень громкий и очень чистый.
Пользоваться Redmi Pad достаточно удобно. Кроме того, он довольно лёгкий.
В AnTuTu процессор набирает почти 260 тысяч баллов. И это очень хороший результат. Частота обновления экрана здесь - 90 Гц. В целом этот процессор может вытянуть и довольно требовательные игры, хоть вам и придётся немного понизить графику для этого. Троттлинга и перегрева у планшета при нагрузке не было. Работает планшет хорошо, не тормозит и не глючит. Также он может без проблем одновременно воспроизводить два приложения (если сделать разделение экрана и запустить их одновременно).
Установлен пока что на планшете Android 12, но по идее должны прийти позже обновления до 13-й и 14-й версий.
Яркости вам на ярком солнце может немного не хватать. Поэтому вам придётся в солнечный день работать с планшетом где-то в тени.
Заряжается полностью этот планшет примерно 3 часа. Что касается автономности, то он может прожить 7,5 часов при работе с максимальной яркостью. И при этом ещё останется 10% заряда.
Камеры у Xiaomi Redmi Pad довольно неплохие. Примеры фотографий вы можете увидеть выше. Видео записывать вы можете в Full HD или 720p, и по качеству оно при этом получается довольно неплохое. Автофокус работает быстро и плавно.
Вывод
В целом планшет Xiaomi Redmi Pad - очень достойный. Но у него есть существенные минусы. Если для вас они важны, то присмотритесь лучше к iPad 9.