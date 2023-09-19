Стоит ли заказывать из Китая дешёвые ноутбуки с мощным процессором Ryzen 7

У ноутбука WooKing X16 внутри можно найти SSD на 1 ТБ (результаты тестирования - см. на изображении ниже), простую систему охлаждения, процессор с встроенной графикой. По мнению специалиста сервисного центра, вам также не придётся год-два думать о замене термопасты.

По умолчанию WooKing X16 идёт с китайской Windows 11. Причём язык доступен только китайский. Даже если вы установите русский язык, то некоторые программы у вас так и останутся на китайском. Кроме того, Windows здесь не активирована.

Ёмкость батареи составляет у ноутбука 83 Втч. При яркости экрана 60% от максимума он проработал 6 часов 20 минут. Это 4,5 минуты на Втч.

С результатами тестирования производительности WooKing X16 в рабочих программах вы можете ознакомиться ниже.