Стоит ли заказывать из Китая дешёвые ноутбуки с мощным процессором Ryzen 7

Стоит ли заказывать из Китая дешёвые ноутбуки с мощным процессором Ryzen 7Протестировали WooKing X16
Эксперт YouTube-канала PRO Hi-Tech рассказал подробнее о новом китайском WooKing X16 с процессором 7840HS. Стоит он недорого, но есть ли смысл его покупать?
У ноутбука WooKing X16 внутри можно найти SSD на 1 ТБ (результаты тестирования - см. на изображении ниже), простую систему охлаждения, процессор с встроенной графикой. По мнению специалиста сервисного центра, вам также не придётся год-два думать о замене термопасты.
По умолчанию WooKing X16 идёт с китайской Windows 11. Причём язык доступен только китайский. Даже если вы установите русский язык, то некоторые программы у вас так и останутся на китайском. Кроме того, Windows здесь не активирована.
Ёмкость батареи составляет у ноутбука 83 Втч. При яркости экрана 60% от максимума он проработал 6 часов 20 минут. Это 4,5 минуты на Втч.
С результатами тестирования производительности WooKing X16 в рабочих программах вы можете ознакомиться ниже.
Что касается игр, то ведущий проверил три из них. Atomic Heart первым делом запускалась в QHD+ на средних настройках графики. Когда мало объектов, частота кадров находится в ней на уровне 70 к/с, а в боях - падает до 30-35 к/с. В FHD+ (1920x1200) с тем же пресетом средняя производительность в открытом мире повысилась до 45-48 к/с, а с низкими настройками - до 70 к/с.
PUBG в QHD+ с ультра-пресетом шла со средним FPS ниже 50 к/с. При снижении настроек графики до средних производительность становится выше 70 к/с на улице, а в другой локации - около 70 к/с. Больше 100 к/с вы сможете получить в FHD+ со средним пресетом.
Apex Legends запускалась в QHD+ со средне-низкими настройками. В этом случае удалось получить максимум 60 к/с. В Full HD+ частота кадров будет равняться чуть выше 80.
Дисплей у WooKing X16 имеет диагональ 16 дюймов, соотношение сторон 16:10, разрешение 1600х2560. Матрица основана на IPS-подобной технологии с контрастностью 1200:1, 8-bit, частотой обновления 165 Гц.
Камера ноутбука может записывать видео в 720p 30 к/с. Качество у него, правда, так себе.
Вывод
Для своей цены WooKing X16 - вполне нормальный ноутбук. По современным меркам он неплохо собран, у него хорошие материалы корпуса. Однако сам ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech его бы себе не купил.