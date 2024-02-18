Странно, но имеет место быть: Lenovo представила ноутбук с двумя OLED-дисплеями

Звездой шоу, несомненно, являются два 13,3-дюймовых OLED-дисплея. Обе панели имеют разрешение 2,8K, пиковую яркость 400 нит и частоту обновления 60 Гц, они еще и сенсорные.

В основе этого устройства лежит процессор Intel Core Ultra 7 155U в паре с интегрированной графикой Intel. Для хранения данных можно установить твердотельный накопитель PCIe NVMe емкостью до 1 ТБ. Внутри есть и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 (впаянной).

Из возможностей подключения заявленыWiFi 6E, Bluetooth 5.3, 3 порта USB Type-C, быстрая зарядка и работа от одного заряда около 9 часов.

Цена пока не раскрывается, но дешевым он вряд ли будет.