Суд оставил лицензию Arm в руках Qualcomm. Почему это важно

Однако судебное разбирательство закончилось с ошибкой по отдельному вопросу, оставив некоторые вопросы нерешенными. Присяжные не смогли прийти к единому мнению о том, нарушила ли компания Nuvia, стартап, приобретенный Qualcomm в 2021 году за 1,4 миллиарда долларов, свою лицензию с Arm. Но Qualcomm всё равно может продолжать продавать чипы, основанные на разработках Nuvia.

Arm выразила разочарование результатом и поклялась добиваться нового судебного разбирательства, чтобы «защитить свою интеллектуальную собственность». Судья Мэриэллен Норейка призвала обе компании к посредничеству, а не к возвращению в суд.