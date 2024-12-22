Суд оставил лицензию Arm в руках Qualcomm. Почему это важно

Опубликовано 22 декабря 2024, 04:301 мин.
Суд оставил лицензию Arm в руках Qualcomm. Почему это важноArm недовольна
Суд оставил лицензию Arm в руках Qualcomm. Присяжные федерального суда США постановили, что процессоры Qualcomm, разработанные с использованием технологии Nuvia, должным образом лицензированы в рамках соглашения с Arm Holdings. Это решение стало спасением для планов Qualcomm по закреплению на рынке ноутбуков.
Однако судебное разбирательство закончилось с ошибкой по отдельному вопросу, оставив некоторые вопросы нерешенными. Присяжные не смогли прийти к единому мнению о том, нарушила ли компания Nuvia, стартап, приобретенный Qualcomm в 2021 году за 1,4 миллиарда долларов, свою лицензию с Arm. Но Qualcomm всё равно может продолжать продавать чипы, основанные на разработках Nuvia.
Arm выразила разочарование результатом и поклялась добиваться нового судебного разбирательства, чтобы «защитить свою интеллектуальную собственность». Судья Мэриэллен Норейка призвала обе компании к посредничеству, а не к возвращению в суд.